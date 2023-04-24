Флагманом навигации 2023 года стал сухогрузный теплоход "Волго-Дон 159", он вышел из ворот шлюза N14 Городецкого гидроузла в Нижегородской области.

Генеральный директор "Волга-Флот" Павел Виноградов сообщил журналистам, что в этом году судоходная компания рассчитывает сохранить объем перевозок на внутренних водных путях на уровне прошлого года, "возможно, с небольшим ростом".

"Небольшой прирост возможен за счет переориентирования части флота, который занимался перевозками нефтепродуктов, на перевозки генеральных грузов", — сказал Виноградов. Он уточнил, что под навигацию 2023 года "Волга-Флот" дополнительно модернизирует 10 наливных секций в сухогрузные, задействует в перевозках генеральных грузов нефтерудовоз.

По информации Виноградова, всего в навигацию будет задействовано больше 130 единиц флота, из них 71 самоходное судно, остальное — секции и толкачи.

"Планы амбициозные, спрос высокий. Надеемся на очень хорошую навигацию. Последние два года спрос падал, некоторые грузы уходили с реки, сейчас часть возвращается", — сказал Виноградов.

Отвечая на вопрос о влиянии задержек судов при проходе Городецкого гидроузла, гендиректор компании выразил опасения, что "придется здесь стоять" и в этом году.

"Ничего не поделаешь. Рады, что реконструкция (Городецкого гидроузла — ИФ) проходит, но мы опасаемся, что в этом сезоне здесь будут задержки с проходом судов. Наверное, можно ожидать задержки прохода от нескольких часов до нескольких суток. Каждые сутки работы большого судна исчисляются сотнями тысяч рублей, иногда миллионами", — сказал Виноградов.

Говоря о планах обновления флота, глава пароходства напомнил, что "Волга-Флот" строит четыре судна "река-море" проекта RSD71. "Их сдача немножко задерживается, потому что пришлось заниматься переукомплектацией оборудования данных судов. Ожидаем часть из них получить в конце этого сезона, часть — в начале следующего сезона", — уточнил Виноградов.

Как сообщалось, осенью 2021 года "Окская судоверфь" (Нижегородская область) начала строительство сухогрузов проекта RSD71 для "Волга-Флота".

Сообщалось также, что "Волжское пароходство" вышло из сегмента нефтеналивных танкеров, намерено развивать сегмент морских сухогрузных судов.

В 2022 году "Волга-Флот" увеличил речную перевозку грузов на внутренних водных путях на 2,4%, до 8,4 млн тонн.

"Волжское пароходство" — одна из крупнейших судоходных компаний России, выполняет грузовые перевозки на внутренних водных путях РФ в сообщении "река-море" и на международных морских направлениях. В операционном управлении пароходства находится более 230 единиц грузового флота суммарным дедвейтом свыше 1 млн тонн.

Росморречфлот ведет реконструкцию Городецкого гидроузла на Верхней Волге для решения проблемы судоходства в Волжском бассейне от Городца до Нижнего Новгорода. В рамках проекта планируется построить дополнительную камеру шлюза уже работающего Городецкого гидроузла, а также провести дноуглубительные работы для обеспечения габаритов судового хода.