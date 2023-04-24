Поезда сделают остановки на 50 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Всего будут курсировать два состава, в их главе будут двигаться раритетные паровозы ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111.

"Эшелон Победы" — это демонстрация подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. В одном из вагонов будет сформирована стендовая музейная выставка", — говорится в пресс-релизе.

Также в одном из эшелонов будет находиться вагон с фотогалереями участников войны.

На открытых железнодорожных платформах будут выставлены образцы исторической военной техники: танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка "Катюша", автомобиль ГАЗ-67.

Во время стоянки поездов на станциях все желающие смогут зайти внутрь. В ряде городов будут организованы торжественных встречи ретропоездов, отмечается в сообщении.