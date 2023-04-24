"Артефакты, которые мы подставляем на выставке, являются памятником огромного этнического образования, которое обитало в том числе на территории РФ — это сарматы, про которых толком ничего не известно", — сказала директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева журналистам на пресс-показе выставки.

Она отметила, что у сарматов не было письменности, поэтому вся информация о них была "из так называемых параллельных источников, то есть о них писали греки, персы, но от самих сарматов долгое время ничего не было, кроме каких-то памятников, которые периодически встречались в разных кладах".

"Находка Филипповских курганов, в своем время, превратилась в археологическую сенсацию, потому что это наиболее крупное свидетельство быта, жизни и прикладного искусства сарматов", — добавила Лихачева.

Она также сообщила, что представленные на выставке экспонаты никогда не показывали в Москве. Выставка также уникальна тем, что "мужская" часть экспонатов представлена уфимскими специалистами, а "женская" — оренбургскими. На выставке они впервые объединены в одном экспозиционном пространстве.

Также она сообщила, что Пушкинский музей будет и дальше делать археологические выставки. "У меня личная мечта, я очень хочу сделать выставку, посвященную искусству верхнего Палеолита и вообще этой эпохи", — добавила она.

На выставке представлены уникальные памятники Филипповских курганов — наследия кочевников-сарматов из фондов Уфимского федерального исследовательского центра Российской Академии наук и Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Эти произведения были обнаружены в результате археологических раскопок, проведенных в 1986-1990 годах экспедицией Башкирского филиала Академии наук СССР под руководством А.Х. Пшеничнюка, а также в 2004-2009 и 2013-2014 годах Приуральской археологической экспедицией Института археологии РАН и Оренбургского государственного педагогического университета.

В музее можно увидеть произведения середины I тысячелетия до н.э., среди которых защитный доспех и детали амуниции, мечи и кинжалы, копья, луки и наконечники стрел, пробирные камни, конская упряжь, одежда и элементы ее декора, ювелирные украшения, зеркала, костяные ложечки, каменные жертвенники, а также "золотые" олени и другие ритуальные предметы.Важной частью экспозиции стали бытовые и ритуальные сосуды. Существенная часть представленных на выставке экспонатов — подлинные золотые и серебряные предметы из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, которые впервые экспонируются за его пределами. Некоторые из них не выставлялись даже в самом музее и были известны только узкому кругу специалистов.