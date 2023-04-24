«Открытие запланировано в середине 2024 года, на данный момент отель находится в стадии реновации», — говорится в сообщении гостиничной сети.

Номерной фонд гостиницы составит около 300 номеров премиального уровня. Помимо удобной локации в самом центре города, отличительной чертой комплекса станет его развитая инфраструктура. На территории будут расположены ресторанный комплекс под управлением известных ресторанных групп, большой конференц-центр, спа и фитнес-центр, а также отдельный блок с жилыми резиденциями.