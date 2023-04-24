"Новая современная гостиница, которую планирует построить ООО "Сахалин Групп" на территории особой экономической зоны "Ворота Байкала", будет рассчитана на 42 номера, также в ней будут предусмотрены ресторан, банный комплекс и открытый бассейн с подогревом. Это будет комплекс, состоящий из четырех отдельно стоящих апартаментов повышенной комфортности. Возвести объект компания намерена за три года", — говорится в сообщении.

"Сахалин Групп" стала 19-ым резидентом особой экономической зоны ОЭЗ.

Как отмечает пресс-служба со ссылкой на министра экономического развития и промышленности Иркутской области Наталью Гершун, сейчас регион продолжает строительство инфраструктуры ОЭЗ: созданы внутриплощадочные сети электроснабжения, завершено строительство сетей ливневой канализации общей протяженностью около пяти километров, ведется строительство улично-дорожной сети с освещением.

В ОЭЗ "Ворота Байкала" включена территория города Байкальска, в экономической зоне установлена нулевая процентная ставка по налогу на имущество, а также льготная ставка по налогу на прибыль.