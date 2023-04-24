«Туры в Турцию в этом году значительно подорожали, и это сдерживает плановый спрос на направление. Многие туристы находятся в ожидании снижения цен, рассчитывают на горящие туры. При этом альтернативы Турции в текущих обстоятельствах по объему авиаперевозки, транспортной доступности и туринфраструктуре у нас не так много. Поэтому радикального снижения турпотока не будет. Думаю, что он не опустится ниже прошлогоднего», — сказал он порталу «Интерфакс-Туризм».

Как отметил Уманский, ослабление рубля также повлияло на стоимость туров за рубеж. «В целом, в случае нехватки туристов отельеры и туроператоры могут снизить стоимость, тогда это активизирует спрос. Но я думаю, что это маловероятно: турбизнес Турции заменил россиян туристами из других стран», — пояснил он.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора «Интурист» сообщили, что делать прогнозы об успехах предстоящего высокого сезона преждевременно.

«Мы видим, что спрос на туры в Турцию растет. Майские праздники показали прирост продаж на 30% к аналогичному периоду прошлого года. Основная тенденция этого года — туры в Турцию бронируются с минимальной глубиной, многие в формате last minute», — добавили в компании.

В FUN&SUN туристам рекомендовали присмотреться к альтернативным направлениям, которые обойдутся дешевле Турции – Египет, ОАЭ и Мальдивы.

В 2022 году Турцию посетили более 44 млн иностранных туристов, из них 5,2 млн – россияне. В конце января в Турции прогнозировали увеличение турпотока из России до 6 млн по итогам 2023 года, однако представители туриндустрии страны ожидают вдвое меньше путешественников из РФ.