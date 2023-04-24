Подписанный документ направлен на расширение казахстанско-корейского сотрудничества в области туризма. Участники меморандума договорились принять все необходимые усилия для развития и увеличения туристского потока в обе страны. Как отмечается в сообщении, первые шаги уже сделаны — между странами действует безвизовый режим, а также имеется прямой рейс по маршруту Алматы — Сеул.

"В 2022 году авиакомпания Air Astana перевезла свыше 75 тыс. пассажиров между Казахстаном и Южной Кореей. В этом году только за I квартал пассажиропоток составил свыше 20 тыс. пассажиров. По маршруту Алматы — Сеул авиакомпания выполняет 6 рейсов в неделю", — сказал вице-президент по маркетингу и продажам Air Astana Адель Даулетбек, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Отмечается, что южнокорейские туристы, путешествующие транзитом через Алматы, часто пользуются программой Stopover Holidays, предусматривающую краткосрочную остановку в Казахстане.

Как следует из сообщения, в Казахстане граждане Южной Кореи предпочитают гольф-туризм, а среди казахстанцев популярен медицинский туризм в Южную Корею.

Как сообщалось ранее, с апреля 2022 года казахстанцы снова могут находиться в Южной Корее без визы до 30 дней, подав уведомление на сайте www.k-eta.go.kr за сутки до въезда. До этого безвиз был отменен из-за пандемии.

АО "НК "Kazakh Tourism" было создано постановлением правительства Казахстана в июле 2017 года. Основными задачами компании являются продвижение туристического потенциала страны за рубежом, а также привлечение инвестиций в туристскую отрасль Казахстана.

Air Astana — совместное предприятие фонда "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).