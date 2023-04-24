На внутренних направлениях пассажиропоток вырос на 10,7% — до 674,521 тыс. человек, на международных линиях — снизился на 2,9%, до 10,776 тыс. человек.

В марте текущего года пассажиропоток составил 236,275 тыс. человек — на 25,9% больше, чем в марте прошлого года. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 24,3% — до 231,802 тыс. человек, на международных — почти в 4 раза, до 4,473 тыс. человек.

Пресс-служба объяснила рост пассажиропотока в прошлом месяце тем, что в марте прошлого года было значительно сокращено количество рейсов по внутренним направлениям, а все международные рейсы из аэропорта "Храброво" были отменены.

Как сообщалось ранее, аэропорт "Храброво" в 2022 году обслужил 3 млн 742,387 тыс. пассажиров — на 4,3% меньше, чем в 2021 году.