"Работники берлинского и гамбургского аэропортов в понедельник вышли на акции протеста с требованием повышения зарплат, это привело к отменам рейсов", — передает AP.

В Берлине отменили все вылеты и 70 из 240 входящих рейсов, в Гамбурге отменили 31 вылет из 160.

Забастовка началась в 03:30 по местному времени (04:30 мск) и продлится до полуночи (01:00 мск во вторник).

В воскресенье власти ФРГ пошли навстречу профсоюзам в вопросе повышения зарплат сотрудникам госсектора на фоне инфляции и пообещали улучшить условия труда для более 2,5 млн госслужащих, устраивавших масштабные забастовки в последние недели.

Однако с сотрудниками аэропортов прийти к договоренности еще не удалось, они проводят забастовки уже в течение нескольких месяцев. В марте произошли серьезные нарушения в работе транспорта, из-за протестов не работали крупные международные аэропорты во Франкфурте и Мюнхене.