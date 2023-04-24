Полеты будут выполняться на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 по вторникам, средам, пятницам и субботам (по местному времени): IQ 369 Астана 17:20 — Туркестан 19:20; IQ 370 Туркестан 20:00 — Астана 21:55, а также по понедельникам и воскресеньям: IQ 369 Астана 19:20 — Туркестан 21:10, IQ 370 Туркестан 21:50 — Астана 23:45.

Стоимость перелета — от 22 тыс. тенге. Детям до 14 лет включительно предоставляется скидка в размере 50%. 100% акций Qazaq Air принадлежат госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из пяти самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG (ранее известные как Bombardier Q400). Официальный курс на 24 апреля — 457,68 тенге/$1.