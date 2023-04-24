"Загрузка на майские праздники традиционно высокая. Предварительная средняя загрузка средств размещения Казани уже достигла 70% и выше. Бронирование номеров продолжается, но уже сегодня есть отели, у которых 100% заполняемость", — сказала Санникова.

Она также проинформировала, что уровень средней загрузки гостиничных объектов в Казани с января по март текущего года составил 46%. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года на 2,5% и на 6%, чем в 2021 году.

Всего же, по словам Санниковой, в Казани функционирует 230 средств размещения, включая хостелы, которые могут принять порядка 17 тыс. гостей.