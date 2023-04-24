«Посольство РФ в Саудовской Аравии и Генконсульство РФ в Джидде занимаются ситуацией вокруг яхты «30 minutes», на борту которой находятся трое российских граждан. По имеющимся данным, судно шло по маршруту Порт-Саид — Суэц — Хургада — Джидда — Джизан — Джибути. 17 апреля оно вышло из порта Джизана после дозаправки, затем яхта встала на якорь в районе острова Румейн. 19 апреля с судном была потеряна радиосвязь», — говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, в настоящий момент в поисках задействованы все свободные суда, находящиеся в районе предполагаемого местоположения яхты.

Российская дипмиссия во взаимодействии с саудовскими властями продолжает предпринимать все необходимые действия «для выяснения судьбы пропавшего судна, а также оказания скорейшей помощи гражданам России, находящимся на борту».