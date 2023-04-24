"Охранные зоны появились у памятников природы "Карстовый колодец "Восьмое Марта" и "Пещера "Зимняя сказка". Эти два объекта представляют собой многоярусные пещеры, что достаточно редкое явление", — говорится в сообщении.

Охранные зоны также установлены для памятников природы "Пещера "Светлая", "Пещера "Спиринская" и "Проявление фигурных камней на реке Кастарма".

В настоящее время на территории Иркутской области установлено 19 охранных зон памятников природы.

"Ведутся работы по установлению еще более 20 охранных зон памятников природы регионального значения. Эти мероприятия мы планируем завершить до 2025 года", — цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии региона Светлану Трофимову.

Охранные зоны создают для предотвращения неблагоприятной антропогенной нагрузки на заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы. В зоны включают прилегающие к ним земельные участки и водные объекты, сведения о границах вносят в ЕГРН для ограничения хозяйственной деятельности.