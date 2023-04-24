Выручка выросла на 14,6%, до 2,808 млрд рублей, валовая прибыль — на 18,5%, до 974,2 млн рублей, прибыль от продаж — на 21,2%, до 689,7 млн рублей.

Компания не комментирует финитоги. Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта на фоне расширения маршрутов внутри РФ вырос на 24,6%, до 2,625 млн человек. Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. В аэропорту базируются два перевозчика — "ИрАэро" и "Ангара".