Выручка выросла в 2,3 раза, до 1,4 млрд руб., себестоимость продаж — на 46%, до 858 млн руб.

Долгосрочные обязательства "Рампорт Аэро" за отчетный период почти не изменились, составив 3,3 млрд руб. Краткосрочные обязательства сократились на 29%, до 572 млн руб.

Объем пассажиропотока "Жуковского" за прошлый год не сообщался.

"Жуковский" открылся для обслуживания рейсов в 2016 году. С тех пор "Рампорт Аэро" ежегодно показывало отрицательный финансовый результат. Согласно отчетности компании, за 2016 год ее чистый убыток составил 450 млн руб., за 2017 — 542 млн руб., за 2018 — 676 млн руб., за 2019 — 287 млн руб., за 2020 — 749 млн руб., за 2021 — 263 млн руб.

"Рампорт Аэро" учредили в 2014 году ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (ЮЭМ, на тот момент "дочка" литовской Avia Solutions Group) с долей 75% и входящее в "Ростех" АО "ТВК Россия" (25%). На конец 2020 года у ЮЭМ было 52,5% в "Рампорт Аэро", 25% оставалось у "ТВК Россия", 22,5% было у Бориса Алешина. С июля 2022 года ЮЭМ принадлежит гражданке РФ Зарине Илуридзе, следует из данных ЕГРЮЛ.