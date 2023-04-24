"Каждый забег в Московской области имеет свои особенности. Мы проводим их в известных, популярных среди туристов местах. (...) Забег очень популярен, приезжают участники из других регионов, а стартовые слоты были полностью разобраны за первые сутки с начала регистрации", — цитирует главу Минспорта Дмитрия Абаренова пресс-служба.

Для участников были подготовлены дистанции на 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Маршрут пролегал по центральной части Звёздного городка.

"Гагаринский забег" прошел в Подмосковье в этом году в 53-й раз. Он дал старт беговому сезону в Московской области.