Согласно отчетности за предыдущие годы, до этого авиакомпания последний раз получила чистую прибыль (в размере 170 млн рублей) в 2018 году, а затем ежегодно работала с убытком.

Согласно пояснению к бухгалтерской отчетности, получение чистой прибыли связано с выделением компании государственной помощи в виде субсидий, в частности, на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и связанных с расторжением договоров перевозки, а также на возмещение операционных расходов.

В пояснении также говорится, что компания приняла ряд решений, связанных со сложившейся экономической ситуацией в России и в мире, в частности: переориентация на рынок внутренних перелетов, поиск новых партнеров и заключение договоров на поставку запасных частей и комплектующих для воздушных средств.