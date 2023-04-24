Этот вопрос обсуждался в понедельник на заседании президиума правительства Хабаровского края под председательством губернатора Михаила Дегтярева.

"Даны поручения за счет средств Фонда национального благосостояния профинансировать проекты строительства гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам лизинга на льготных условиях", — цитируется в сообщении глава региона.

Всего, по данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, за три года — с 2024 по 2027 — предлагается обновить 10 судов.

Дегтярев поручил министру транспорта держать этот вопрос на личном контроле.

"У нас другого выхода нет — пора обновляться", — подчеркнул глава края.

Также губернатор поручил Минтрансу совместно с министерством туризма вплотную заняться темой строительства круизных судов на 150-200 мест на местных верфях. Это, по мнению главы региона, серьезно активизирует внутренние туристические потоки и сделает более доступными путешествия в северные районы.

Кроме того, Минфину края Дегтярев поручил обеспечить дополнительное финансирование на организацию перевозок до конца навигации-2023 по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре, а также при необходимости выделить Николаевскому району средства на покупку судна на воздушной подушке "Нептун-23".

Губернатор отметил, что речные пассажирские перевозки по Амуру в этом году в Хабаровске стартуют раньше — 29 апреля. Начало перевозок по маршрутам Комсомольск-на-Амуре — Нижние Халбы и Комсомольск-на-Амуре — Пивань запланировано на 12 мая, а по линии Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре — с 27 мая.

"Для доступности речных перевозок региональное правительство выдерживает политику социально ориентированных тарифов. Тарифы сохраним на прежнем уровне. Разницу в затратах компенсируем из краевого бюджета", — подчеркнул губернатор.

По данным Минтранса, речные перевозки водным транспортом в регионе осуществляются по 11 направлениям. В прошлом году пассажиропоток по сравнению с 2021-м вырос на 10% до 176 тыс. человек. В планах текущего года как минимум сохранить показатели предыдущего периода.