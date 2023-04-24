Выручка выросла на 10%, до 1,273 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 44,9 млн рублей против 27,69 млн рублей убытка от продаж в 2021 году.

Рост финпоказателей аэропорт связывает с возобновлением после пандемии полетов на зарубежные курорты, расширением сети региональных перевозок, увеличением частоты полетов со стороны авиакомпаний "Россия", Red Wings, NordWind, "ЮТэйр", "Смартавиа".

В пояснениях к отчету аэропорт также отмечает, что в 2022 году он поднял цены на наземное и аэропортовое обслуживание на 4%.

Основным владельцем ОАО "Омский аэропорт" является министерство имущественных отношений Омской области (85,3% в уставном капитале). С конца 2021 года в аэропорту базируется авиакомпания Red Wings. Пассажиропоток аэропорта Омска в 2022 году увеличился на 5,3% по сравнению с показателем 2021 года — до 1,586 млн человек.