Чистая прибыль по итогам прошлого года стала для "Уральских авиалиний" наибольшей за последние годы. Так, в 2021 году она составила 5,439 млрд рублей, а 2020 год авиакомпания завершила с чистым убытком в 5,85 млрд рублей. В 2019 году была получена чистая прибыль в размере 2,09 млрд рублей, в 2018 году — 385,9 млн рублей, в 2017 году — 3,2 млрд рублей, в 2016 году — 2,7 млрд рублей. Как минимум с начала 2000-х и до 2016 года чистая прибыль не превышала 1 млрд рублей, либо компания получала убыток.

В 2022 году выручка снизилась на 6,6% — до 89,378 млрд рублей. Себестоимость продаж при этом уменьшилась на 2,4% — до 85,345 млрд рублей. Компания сократила коммерческие и управленческие расходы, но все равно получила убыток от продаж.

Вместе с тем, в десять раз — до 50,786 млрд рублей выросли прочие доходы. Прочие расходы увеличились лишь в семь раз — до 30,438 млрд рублей.