"Работаем над получением допусков на полеты по двум направлениям в Киргизию — Бишкек и в Ош", — сказала она.

В целом "Победа" заинтересована в расширении маршрутной сети, добавила представитель перевозчика. 21 апреля компания начала летать из Москвы в узбекский Самарканд, напомнила она, рассматривается возможность запуска рейсов в Бухару.

Узбекистан стал пятым международным направлением для "Победы". Также компания летает в Белоруссию, Турцию, ОАЭ и Армению.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпании группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Парк перевозчика состоит из американских Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.