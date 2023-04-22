"По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса Пхукет (Таиланд) — Красноярск у воздушного судна авиакомпании "Азур Эйр" возникла техническая неисправность, около 20 часов местного времени (16:00 мск) самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту г. Красноярск им. Д.А. Хворостовского", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что в результате инцидента опасных последствий не наступило.

На борту самолета находились 238 пассажиров.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что экипаж самолета Boeing, выполнявшего рейс из Пхукета перед посадкой в Красноярске связался с диспетчерами и доложил о нештатной ситуации на борту на фоне отказа техники, запросив аварийную посадку.

На аэродроме лайнер встречали аэропортовые пожарные и медики, однако медицинская помощь пассажирам и экипажу не потребовалась.