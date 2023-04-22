В 2022 году Калмыкия получила 70 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения, что помогло реализовать пять инвестиционных проектов и в дальнейшем обеспечит рост турпотока. Правительству республики рекомендовано стимулировать инвестиционную активность, чтобы отрасль туризма демонстрировала устойчивый рост, говорится в сообщении.

По итогам визита в республику Чернышенко поручил Минэкономразвития и корпорации "Туризм.РФ" оказать правительству Республики Калмыкия методологическую поддержку в подготовке заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в 2023 году. Кроме того, "Туризм.РФ" совместно с республиканским правительством проработает вопрос о возможных механизмах разработки бизнес-плана и финансово-экономической модели ТРК "Лагань" с участием корпорации "Туризм.РФ".