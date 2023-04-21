"За счет средств курортного сбора на 2023-2024 годы запланированы работы по благоустройству 44 объектов туристской инфраструктуры. Создание современных мест отдыха, отвечающих запросам туристов, и новых точек притяжения позволит значительно увеличить турпоток", — говорится в сообщении.

В 2023 году власти прогнозируют рекордную посещаемость в регионе.

Уточняется, что в этому году также планируется реализовать 21 инвестиционный проект санаторно-курортного и гостиничного назначения.

Ранее сообщалось, что срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер курортного сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека.

Сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Жители Ставрополья освобождены от его уплаты, а для гостей края из других территорий действует ряд социальных льгот.

Потенциально к эксперименту по курортному сбору могут присоединиться Предгорный, Георгиевский и Минераловодский округа, а также город Лермонтов.