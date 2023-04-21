«Турагрегаторами предложено считать сервисы, которые позволяют забронировать гостиницу, выбрать авиарейс или автобус, внести предоплату за тур, но не оказывающие услуги перевозки и размещения. Их владельцев хотят обязать доводить до потребителей все необходимые сведения, например, о количестве звезд у гостиниц. При этом сами агрегаторы не должны продавать и оказывать услуги перевозки и размещения», — пишет издание.

По словам автора законопроекта, действующий Закон «Об основах туристской деятельности» предъявляет немало требований к туроператорам и турагентам. При этом для туристических агрегаторов никаких правил не предусмотрено, поэтому необходимо определить четкие критерии сервисов и требования к ним.

«Они будут обязаны доводить до потребителей сведения о себе, о каждой транспортной компании или гостинице, включая присвоенную ей категорию, номер и срок действия свидетельства о классификации, и другую информацию, предусмотренную Законом «О защите прав потребителей». Получать ее агрегаторы будут от поставщиков услуг. Главная цель новшества — гарантировать прозрачность выбора поставщика услуг», — пояснил Валуев.

Как отмечает издание, в дальнейшем планируется предусмотреть ответственность для недобросовестных трэвел-агрегаторов.