"Сегодня ночью и в первой половине завтрашнего дня на территории города Сочи будет действовать штормовое предупреждение в части выпадения большого количества осадков в виде дождя. Также вероятен подъем уровня рек до неблагоприятных отметок", — цитирует пресс-служба начальника управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации Дмитрия Зенцова.

Отмечается, что также возможен сход селевых потоков. В настоящее время все силы и средства оперативных служб приведены в режим повышенной готовности. Ранее сообщалось, что в Сочи ликвидировали сошедший на трассу сель объемом 150 кубических метров.