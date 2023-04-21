"В документе обозначены актуализированные границы Калязина, уточнены особо охраняемые природные территории, изменения в улично-дорожной сети, социальной инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Генеральным планом предусмотрено увеличение многофункциональной общественно-деловой зоны, зоны рекреационного назначения, а также создание зоны озеленённых территорий спецназначения.

Определены территории, где запланировано перспективное комплексное развитие Калязина — строительство бассейна, детского дома, размещение вертолетной площадки вблизи Калязинской ЦРБ для оказания своевременной медицинской помощи.

Кроме того, планируется реконструкция железнодорожной линии Мга-Сонково-Дмитров за счет строительства вторых путей для увеличения пропускной способности участка.

Город Калязин расположен на правом берегу Волги (Угличское водохранилище) в 191 км от Твери и 162 км от Москвы. Калязинский район граничит с Ярославской и Московской областями.

Через Калязин идут грузовые, пассажирские и туристические суда на Москву по Волго-Балтийскому водному пути, объединяющему в единую систему внутренние речные пути Европейской части России и соединяющему Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря. Практически все виды транспорта связывают Калязинский район с Москвой.

Население города составляет 12,6 тыс. человек (по данным на 2021 год).