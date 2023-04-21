"В связи с осложнением пожароопасной обстановки, отсутствием осадков и установлением на территории земель лесного фонда высокого класса пожарной опасности, с 22 по 30 апреля мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели", — приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства Георгия Филимонова.

Он отметил, что доступ в леса будет ограничен.

Филимонов уточнил, что эта вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, которая связана с установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья IV класса пожарной опасности.

В филиалах лесничеств усилено патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях организовано ежедневное дежурство ответственных лиц, все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров.