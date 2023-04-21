"Депутаты областной думы были первыми волонтерами Ясной Поляны и остаются активными помощниками сотрудников музея-усадьбы. Восстанавливают те участки, которые в этом нуждаются, по мнению специалистов. А помощь здесь нужна постоянно, ведь лес — живой организм, деревья стареют, повреждаются вредителями, гибнут. На их место, следуя архивным схемам, высаживают молодые саженцы. Сегодня это 200 дубов, 100 елочек, 50 берез и 50 лип", — говорится в сообщении.

Работы проходили на двух участках музея-заповедника. Депутаты участвовали в восстановлении участка "Дубово-еловые клинья", который высажен Софьей Андреевной Толстой в 1889 году. Сейчас в схеме он называется "Елочки-ромбы", потому что по расположению деревьев напоминает геометрическую фигуру.

"На участке, где мы работаем сегодня, уже вырисовывается узор ромбов из деревьев разных пород, который был задуман Львом Николаевичем и Софьей Андреевной. Сюда даже больше стало ходить посетителей, чтобы посмотреть на это произведение искусства — рукотворный лес", — рассказала депутат, директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

Также высажены деревья на участке "Елочки у колодца".

Акция "Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений" проходит с 2007 года. За это время было посажено более 5,5 тыс. саженцев в разных уголках усадьбы.

Государственный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальный ландшафт усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают более 250 тыс. человек.