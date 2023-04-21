Как передал корреспондент "Интерфакса", выставка "Николай II. Семья и престол" посвящена последнему российскому императору, 155 лет со дня рождения которого исполняется в 2023 году.

"Сегодня мы открываем наш новый выставочный проект, посвященный императору Николаю II- человеку достаточно яркому, правившему в период, связанной с войнами, с событиями революционного движения, которые закончились в 1917 году крахом Российской империи. Мы попытались проследить историю его жизни буквально с самого рождения и до трагического конца самого императора и членов его семьи", — сказал на открытии директор ГИМа Алексей Левыкин.

"Основу нашей выставки составляет уникальная коллекция подлинных документов. Она насчитывает около 800 единиц, здесь представлена только его половина. Дополняет эту выставку уникальные памятники, предметы, которые хранятся в Государственном историческом музее", — добавил Левыкин.

В свою очередь заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова выразила уверенность, что выставка будет интересна школьникам и студентам, в первую очередь обучающимся на историческом факультете.

Ряд представленных в экспозиции фотографий происходит из дворцов в Царском Селе и Петергофе, часть сделана в личных покоях царской семьи, что придает им мемориальный статус.

Выставка акцентирует внимание на двух темах: "Николай II — глава империи" и "Николай II — глава семьи".

В первом — официальном — разделе показаны снимки, запечатлевшие императора во время встреч с главами иностранных государств; торжеств по случаю 200-летия Санкт-Петербурга и 100-летия Отечественной войны 1812 года; проведения парадов и полковых праздников; освящения храмов и памятников; а также в годы Русско-японской войны и Первой мировой войны.

Значительное место отведено показу двух важнейших династических событий — коронации императора Николая II (1896 год) и празднования 300-летия дома Романовых (1913 год).

Во втором — семейном — разделе выставки представлены снимки, связанные с личной жизнью императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Центральное место уделено царским детям — великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и цесаревичу Алексею. В этом же разделе на уникальном по своей полноте фотографическом комплексе показано пребывание императора Николая II и его семьи в Крыму в 1911 — 1913 годах.

На выставке также можно будет увидеть живописные портреты императора Николая II и императрицы Александры Федоровны с эпизодами из жизни царской семьи; собственноручные рисунки супруги императора; уникальные исторические документы, в том числе автографы всех представителей царской семьи; мундиры императора Николая II и цесаревича Алексея.

Эмоциональная домината проекта — небольшой зал, напоминающий подвал или склеп, где расположены стелы с фотографическими портретами императора и императрицы, их детей, расстрелянных в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В центре миниатюрного памятного зала помещена уникальная мемория — рама-реликварий с портретом и прядью волос цесаревича Алексея.

Выставка будет работать до середины сентября.