"21 апреля в 15:28 ГУП РК "Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов", — говорится в сообщении.

В целом без электричества потребители в Крыму оставались чуть более полутора часов.

Ранее сообщалось, что отключение нескольких районов Крыма из-за остановки Балаклавской ТЭС в Севастополе произошло в пятницу в 13:54.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что большая часть города осталась без электричества в пятницу после срабатывания защиты в магистральных сетях высокого класса. Полностью обесточены были Гагаринский и Ленинский районы Севастополя, частично — Нахимовский и Балаклавский районы.