"21 апреля в 13:54 в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым", — говорится в сообщении.

Специалисты предприятия ликвидируют последствия аварии. В частности, как сообщила пресс-служба "Крымэнерго", запущены резервные электрические станции, что позволило запитать большую часть потребителей.

В "Крымэнерго" пообещали восстановить энергоснабжение в полном объеме в ближайшее время, не уточнив локацию отключенных потребителей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что большая часть города осталась без электричества в пятницу после срабатывания защиты в магистральных сетях высокого класса.

Без электроэнергии полностью остались Гагаринский и Ленинский районы Севастополя, частично — Нахимовский и Балаклавский районы.