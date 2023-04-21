"С 24 апреля министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края — Андрей Толбатов", — сказал собеседник агентства.

Причины замены на этом посту бывшего министра Александра Сысоева неизвестны.

Толбатов имеет три высших образования (инженер, экономист-менеджер и юрист), является лауреатом проекта "Новая Энергия. Профессиональная команда Ставропольского края".

Работал помощником заместителя председателя правительства региона и первым помощником губернатора.

Управленческий опыт приобрёл в должности первого заместителя главы администрации Ставрополя, а позже заместителя генерального директора АО "Курорты Северного Кавказа".

До назначения на пост министра спорта в июне 2020 года работал начальником референтуры губернатора.

Ранее сообщалось о кадровых перестановках в министерстве образования Ставрополья, 3 апреля с поста министра по собственному желанию ушел Евгений Козюра, нового назначения не последовало.