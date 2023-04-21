"На территории Ярославской области с 21 апреля введен особый противопожарный режим. Он продлится 21 день и предусматривает запрет на посещение лесов", — говорится в сообщении.

Власти усилят мониторинг пожароопасной обстановки.

Особое внимание будет уделено местам массового отдыха, дачным и садоводческим кооперативам, прилегающим к лесам, а также участкам, рядом с которыми расположены торфяники.

"Во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров при посещении участков, предназначенных для отдыха граждан, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на территориях, непосредственно примыкающих к зеленой зоне, проведение иных пожароопасных работ", — отмечается в пресс-релизе.