"В прошлом году мы приняли 1,7 млн человек — это плюс 18% к допандемийному 2019 году. Но мы понимаем, что в 2023 году возможно снижение российского турпотока на Байкал за счет объективных причин — возобновления турпотока в страны, где привыкли отдыхать россияне. Думаю, на уровне допандемийном мы точно останемся — это порядка 1,5 млн российских туристов в год. То есть, летом примем около 1,2 млн туристов", — сказала Найденова.

Спрогнозировать летний поток иностранных туристов на Байкал, по ее словам, не представляется возможным из-за большого числа влияющих на него факторов. Главный — возможное возобновление безвизового режима для организованных туристических групп из Китая.

Этой зимой Иркутскую область посетило 330 тыс. российских туристов и около 5 тыс. иностранцев. В зимний сезон 2021-22 годов было 320 тыс. россиян.