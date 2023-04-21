«В этом году предполагается открыть 38 тыс. организаций для отдыха и оздоровления детей. Всего же в 2023 году предполагается оздоровить 5,1 млн детей, это примерно показатели прошлого года», — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

По словам Онищенко, всего в РФ около 17 млн школьников.

Кроме того, порядка 500 млн рублей будет выделено на отдых и оздоровление детей с Крайнего Севера. Предполагается, что 5,3 тыс. детей отправят в южные регионы страны.

Как отметил Онищенко, на новых территориях, в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, для детей откроют более 600 оздоровительных лагерей. Предполагается, что там отдохнут около 20 тыс. школьников.