Сколько туристов из Китая может приехать на озеро Байкал после возобновления режима, по ее словам, пока спрогнозировать невозможно.

"Это ни мы, ни туроператоры не можем предсказать. Есть две версии. Первая — отложенный спрос, ее сторонники считают, что после снятия ограничений на нас хлынет поток китайских туристов. Вторая — постепенное восстановление турпотока. В Китае многие турфирмы, работавшие с Россией, во время пандемии закрылись, и сейчас наблюдается нехватка операторов", — отметила Найденова.

Кроме того, по ее словам, есть ожидание, что сначала отложенный спрос из Китая примет Москва и Санкт-Петербург, как наиболее популярные направления.

"Мы рассчитываем на то, что это лето будет пристрелочным, будут постепенно восстанавливаться турпотоки, и резкого наплыва (туристов из Китая на Байкал — ИФ) не произойдет. Но как на самом деле получится, никто предсказать не может. Наш турбизнес готов к разным сценариям", — подчеркнула Найденова.

Она также сообщила, что китайские турфирмы уже начали бронировать отели в Иркутской области, однако пока этот процесс "очень динамический" — брони постоянно меняются. Кроме того, взаимодействуют туроператоры.

"Наши туроператоры уже неоднократно летали в Китай, проводили встречи, показывали свои продукты. И представители китайских турфирм приезжали в Иркутск, на Байкал. Подготовительная работа идет с января, когда появилась информация о возможном возобновлении турпотока", — уточнила Найденова.

Ранее сообщалось, что в допандемийный 2019 год Иркутская область приняла более 1,7 млн туристов, в том числе около 370 тыс. иностранцев, из которых более половины составляли граждане Китая.