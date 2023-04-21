"Прорабатываем вопрос с РЖД по запуску круизного железнодорожного путешествия "Полярный экспресс" по маршруту Москва-Лабытнанги-Бованенково, с возможностью делать остановку в тундре с выходом в стойбище к коренным жителям", — написал он в своем аккаунте в телеграм.

Он также отметил, что автономный округ также презентовал в Москве и другие разработанные регионом промышленные экскурсии.

"Среди них — экскурсии на предприятия "Газпром добыча Надым" и "Сибур Тюменьгаз", где любой желающий сможет узнать о добыче газа и жизни работников газовой отрасли на предприятиях. Завод "Арктическая вода", первая Ямальская чайная мануфактура и рыболовецкая артель "Орион"", — подчеркнул Хайруллин.

Всего, по его словам, на Ямале до 2030 года планируют вовлечь в экосистему промышленного туризма не менее 50 предприятий. В частности, Собский рыбоводный завод, который занимается искусственным воспроизводством ценных видов рыб.

Как сообщалось, ООО "Газпром добыча Надым", эксплуатирующее гигантское Бованенковское месторождение на полуострове Ямал, разрабатывает план экскурсионных поездок на свои объекты.

В целом, тема развития промышленного туризма обсуждается на Ямале несколько лет. Еще в 2016 году Дмитрий Кобылкин, являвшийся тогда губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, заявлял, что нефтегазовые компании, в том числе "Газпром", планируют возить туристов на месторождения.