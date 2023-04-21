"При сохранении существующих тенденций (пассажиропотока — ИФ) в этом году можно ожидать в сегменте пассажирских перевозок восстановление суммарного пассажиропотока до уровня 2021 года (111 млн человек)", — говорится в материалах АЭВТ.

В сегменте грузовых перевозок сохранится дальнейшее снижение, в основном в авиасообщении со странами дальнего зарубежья, полагают в ассоциации.

В I квартале 2023 года авиакомпании РФ увеличили пассажиропоток на 4,5% относительно января-марта прошлого года, до 20,7 млн человек, сообщали в Минтрансе. Текущий прогноз ведомства на весь 2023 год — 101,2 млн человек, что предполагает рост к предыдущему году на 6%.