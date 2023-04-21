Зубова полагает, что это может совпасть с началом высокого туристического сезона.

"Предположительно, с июня. Пока этих рейсов в продаже нет, пока это их пожелание. Мы обсуждаем этот вопрос, еще не поставили их в регулярное расписание, но такой план есть", — сказала она.

По ее словам, ключевым фактором станет возобновление в полной мере работы механизма безвизового режима для туристов.

На текущий момент Sichuan Airlines выполняет рейсы из Петербурга в Чэнду 1-2 раза в неделю в зависимости от загрузки, Hainan Airlines летает в Пекин раз в неделю.

Пулково также планирует приход и других авиакомпаний, при этом одна из них будет "абсолютно новой для нашего рынка и для аэропорта", сообщила Зубова на встрече, посвященной программе создания комфортной среды пребывания китайских туристов. Она выразила надежду, что это также произойдет в пиковый период с июня по конец сентября.

Зубова не стала конкретизировать этих перевозчиков. На уточняющий вопрос "Интерфакса" она пояснила, что о бюджетных авиалиниях речи не идет.

"Пока китайских лоукостеров мы не ожидаем", — сказала она.

По данным ВВСС, за шесть лет, предшествующих пандемии коронавируса, с 2014 по 2019 год пассажиропоток из Китая в Петербург вырос на 660% и достиг 372 тыс. человек в год. Рейсы в Петербург совершались по 13 китайским направлениям. По словам Зубовой, на восстановление турпотока может уйти 3-4 года, однако в итоге показатель может быть и превышен с учетом смещения фокуса России на Азиатско-Тихоокеанский регион.

По данным комитета по развитию туризма Петербурга, в 2019 году город посетили порядка 1 млн китайских туристов, многие из которых прибывали через Москву.