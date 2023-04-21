Общие доходы перевозчиков, по предварительным данным АЭВТ, сократились на 13%, общие расходы — на 3% (показатели в абсолютном выражении не приводятся).

"В 2022 году, несмотря на существенные убытки от продаж, удалось обеспечить относительную финансово-экономическую устойчивость большинства авиакомпаний", — отмечается в материалах. Положительную роль в этом, по мнению АЭВТ, сыграли субсидии на внутренние перевозки и керосиновый демпфер.

По итогам 2021 года общий операционный убыток пассажирских авиакомпаний составил 78 млрд руб., сообщала ранее АЭВТ, грузовые перевозчики при этом получили прибыль в размере 80,5 млрд руб.