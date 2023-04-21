«За первые два месяца 2023 года Дубай посетили 3,1 млн туристов. В январе турпоток вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако показатели пока на 9% ниже допандемийного уровня. В феврале эмират принял 1,63 млн гостей, это на 35% больше, чем годом ранее, и на 7% больше, чем в допандемийном 2019 году», — пишет издание.

Как отмечает портал, лидером турпотока стала Индия (401 тыс.), на втором месте Россия, откуда приехали 229 тыс. путешественников. Замыкает тройку Оман с 201 тыс. гостей.

В топ-5 также вошли Великобритания (196 тыс. туристов) и Саудовская Аравия, откуда приехали 183 тыс. путешественников. Это на треть ниже, чем за аналогичный период в допандемийном 2019 году.

Кроме того, в январе-феврале Дубай посетили 52 тыс. китайских туристов, это на 75% меньше, чем за тот же период 2019 года.

«Проведение международных выставок в Дубае и Абу-Даби, например, выставка продуктов Gulfood, позволили значительно улучшить загрузку гостиниц эмиратов. В январе-феврале загрузка отелей Дубая составила 84,4%, это на 6,4% больше, чем годом ранее, и на 0,2% больше чем в допандемийном 2019 году», — пишет Mena FN.

Между тем, продолжительность пребывания гостей сократилась в среднем с 4,3 ночи до 4 ночей, а средняя стоимость размещения в сутки снизилась на 2% до $169,6.

Номерной фонд Дубая вырос на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 148,45 тыс. Треть гостиниц или 34% — пятизвездочные, 29% — объекты категории 4*. Отели от одной до трех звезд составляют пятую часть от общего числа гостиниц Дубая.