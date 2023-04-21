Перспективы взаимодействия обсудили участники делегации в ходе двухдневного визита в КЧР.

Так, в ходе встречи с представителями бизнеса провинции Гуандун делегация КЧР презентовала экономический и инвестиционный потенциал.

"Договорились с представителями китайского бизнеса, торгово-промышленной палатой провинции Гуандун провести в КЧР выставку-ярмарку оборудования и технологий, в целях укрепления взаимодействия российско-китайского бизнеса", — написал Темрезов.

Он отметил, что участники встречи достигли договоренности о подписании соглашения между провинцией Гуандун и правительством КЧР, которое позволит развивать сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, промышленной, сельскохозяйственной, образовательной, культурной и туристической сферах.