Это связано с подготовкой и проведением в Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мавзолей в минувшее воскресенье был открыт после двух месяцев профилактических работ, однако вновь закрывается для подготовки к Параду на Красной площади.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что мавзолей снова закроют драпировкой и декорациями ко Дню Победы.

По информации ФСО, московский Кремль также будет закрываться в связи с мероприятиями к годовщине Победы. Так, 7 мая московский Кремль будет закрыт до 13:00, а 9 мая — весь день.