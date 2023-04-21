"15 апреля родился первый жеребенок 2023 года. Очень мощный и рослый мальчик. В этот раз всех опередила венгерская кобыла Пехели или, как ее еще называют в заповеднике, Пушистик или Пятьдесят Шестая (последние две цифры племенного номера совпадают с автомобильным кодом Оренбуржья)", — говорится в сообщении.

Отец малыша — жеребец Регнум.

Реализация программы по созданию полувольной популяции лошадей Пржевальского началась в октябре 2015 года, когда в Оренбург из Франции прибыли первые семь животных, которых после карантина выпустили в акклиматизационные загоны. Затем были завезены еще 30 лошадей из Венгрии.

За это время популяция лошадей Пржевальского в оренбургском заповеднике увеличилась практически в 2,5 раза, в настоящий момент здесь обитает около 90 этих животных, разделенных на 5 гаремов и 2 холостяковые группы.

Лошадь Пржевальского — один из немногих видов на Земле, который сохранен благодаря разведению в неволе. Его дикие популяции истреблены в Китае и Монголии в ХХ веке, в последний раз лошадь была замечена в природе в Джунгарском Гоби в 1969 году. Редкое животное включено в Красную книгу России с самым высоким статусом редкости — 0, а также в число 13 приоритетных видов национального проекта "Экология".

Программа по программу по восстановлению популяции этого вида в Оренбуржье рассчитана до 2030 года и реализуется под патронажем президента РФ.