"Детей готовы принять 63 стационарные организации, 18 из них государственные. Кроме того, есть два лагеря палаточного типа. 446 организации — с базой дневного пребывания", — сказала Реброва.

По его данным, летним отдыхом будет охвачено около 100 тысяч детей.

"Первая смена начнется 28 мая. 515 лагерей подали документы в Роспотребнадзор с намерением заниматься оздоровлением. Работает с детьми летом около 7 тысяч человек, сейчас идет активный набор кадров. В мае стартуют ежегодные курсы для вожатых", — добавила председатель комитета.

Путевки в лагеря есть в свободной продаже. Минимальная стоимость составляет 28 тысяч рублей. "Есть бесплатные путевки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели выделено 200 миллионов рублей, 9 тысяч детей воспользуются льготой", — сказала Реброва.