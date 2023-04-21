«В современных условиях глобальной турбулентности для обеспечения защиты интересов наших граждан — туристов, а также создания необходимых условий для выполнения своих обязательств турбизнесом, необходимо совершенствовать существующие механизмы обеспечения безопасности туристов», — сказал Валуев во вступительном слове на заседании Набсовета.

В заседании приняли участие представители ведущих туроператорских компаний, МИД РФ, Российского союза туриндустрии.

Также Валуев пригласил членов Набсовета принять участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере туризма в качестве экспертов.

Николай Валуев возглавляет в Госдуме рабочую группу по разработке нового базового закона «О туризме и туристической деятельности в Российской Федерации», является первым заместителем председателя профильного Комитета Госдумы по туризму.