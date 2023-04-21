"В настоящее время готовность фондохранилища составляет 90%. Все строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить во втором квартале этого года", — рассказал представитель компании.

Он уточнил, что на объекте завершается комплекс работ по внутренней отделке помещений, монтажу инженерных и вентиляционных систем, а также проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования.

На первом этаже фондохранилища разместят два экспозиционных зала, лекторий, фондохранилище, а также технические помещения. На втором и третьем этажах строения будут созданы фондохранилища и кабинеты администрации.

По словам директора музея-заповедника Елены Морозовой, посетить новое фондохранилище музея жители и гости Севастополя смогут уже в 2024 году. "Фондохранилище Херсонеса Таврического — это долгожданный проект и долгожданное помещение. Мы его ждем на протяжении многих лет", — сказала Елена Морозова.

Реализация объекта предусмотрена государственной программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".