При этом выручка выросла на 22,3% — до 698,686 млн рублей, себестоимость — на 21,8%, до 631,279 млн рублей, в результате компания получила валовую прибыль в размере 67,407 млн рублей, что на 27,7% больше, чем в 2021 году.

Управленческие расходы в прошлом году выросли на 12,5% — до 67,301 млн рублей. Несмотря на это, "Вайнахавиа" получила прибыль от продаж в размере 106 тыс. рублей против убытка в 59,837 млн рублей годом ранее. Однако прочие доходы сократились в 5,9 раза — до 11,022 млн рублей, а прочие расходы — в 4,3 раза, до 10,738 млн рублей. Эти факторы повлияли на снижение прибыли до налогообложения в 7,9 раза — до 1,473 млн рублей.

Кредиторская задолженность АО в прошлом году снизилась с 93,95 млн рублей до 72,51 млн рублей, дебиторская — с 31,629 млн рублей до 20,341 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Северный" (Грозный, Чечня) в 2022 году вырос на 8,9% по сравнению с 2021 годом — до 777,296 тыс. человек.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.