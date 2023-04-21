"Уверен, что ваша работа в должности генерального консула Республики Корея в Иркутске будет способствовать расширению бизнес-контактов, развитию совместных культурно-образовательных проектов", — приводятся в сообщении слова Кобзева.

На встрече было отмечено, что двустороннему взаимодействию Иркутской области и Республики Корея несколько десятков лет. Имеются торгово-экономические, научные и культурные связи. Подписаны соглашения о развитии сотрудничества в различных сферах, в том числе соглашение о побратимских связях между регионом и провинцией Кёнсанбук-до.

"Выражаю благодарность губернатору за встречу. Мы нашли общие темы, которые касаются продолжения двустороннего взаимодействия по направлению развития торгово-экономических связей", — цитирует пресс-служба слова Хан Сеонг Чина.

По информации областных властей, корейская сторона отметила свою заинтересованность в поставках в регион средств для индустрии красоты, а также автозапчастей.

Генконсул также отметил, что в конце мая в Иркутске состоится Неделя корейской культуры, в рамках которой запланировано проведение выставок, показ фильмов и ряд других культурных событий.